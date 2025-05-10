Flick: 'Szczesny'nin kalmasını istiyorum'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Wojciech Szczesny ile ilgili konuştu.



Flick, Polonyalı kalecinin takımda kalmasını istediğini söyledi. Alman teknik adam, "Wojciech Szczesny'nin performansından memnunum. Harika bir karakteri var, sakin ve soğukkanlı. Ayrıca pozitif birisi. Burada kalmak istediğini düşünüyorum. Sözleşme görüşmeleri Deco'nun (Barcelona Sportif Direktörü) işi." sözlerini sarf etti.



Szczesny, geçtiğimiz yaz futbolu bırakmış ancak Barcelona'da Marc Andre ter-Stegen'in sakatlığı sonrası Katalan ekibinin teklifiyle futbola geri dönmüş ve Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.



