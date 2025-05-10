Trabzonspor taraftarlarından Eren Elmalı'ya tepki!

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Sarı-Kırmızılılar'da oyuna 82. dakikada dahil olan Eren Elmalı'ya Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi.
Maç sonunda Eren Elmalı'nın yanına gelen Galatasaraylı oyuncular, 24 yaşındaki oyuncuya destek verdi.
Eren Elmalı, bu sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon euro bedel karşılığında transfer olmuştu.
Sarı-Kırmızılılar'da oyuna 82. dakikada dahil olan Eren Elmalı'ya Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi.
Maç sonunda Eren Elmalı'nın yanına gelen Galatasaraylı oyuncular, 24 yaşındaki oyuncuya destek verdi.
Eren Elmalı, bu sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon euro bedel karşılığında transfer olmuştu.