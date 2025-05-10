Galatasaray'da iki değişiklik!

Galatasaray, Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.
Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.
Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.
Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.