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Kortrijk-St.Truiden
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FC Zürich-Grasshopper
3-0
10 Mayıs
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2-1
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2-1
10 Mayıs
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1-1
10 Mayıs
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Leyton Orient-Stockport County
2-2
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2-1
10 Mayıs
Laval-Metz
2-3
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Beşiktaş - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

calendar 11 Mayıs 2025 00:54
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga, Burhan, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Ozan, Yusuf Barasi.


BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.

Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü. Bu sezonki dördüncü sarı kartını gören tecrübeli file bekçisi, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA SINIRDAKİ OYUNCULAR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 36. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

Tedavisi süren Emirhan Topçu da kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

KALEDE ERSİN OLACAK

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Mert Günok'un yerine Adana Demirspor maçında Ersin Destanoğlu'nun görev yapması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 1, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er maç olmak üzere toplam 7 müsabakaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü.

Genç kaleci, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan maçta forma giymişti.

İLK YARIDA ADANA DEMİRSPOR KAZANDI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti.

Süper Lig'de 19. ve son basamakta bulunan Adana Demirspor'un, geçtiğimiz haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇTA KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı.

Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

42. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de yapılan 41 karşılaşmanın 18'ini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 10 maçtan galip ayrılırken, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 63 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 39 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYET ADANA DEMİR'E KARŞI

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.

Beşiktaş, 1989-1990 sezonunun 6. haftasında İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

BEŞİKTAŞ SON ÜÇ MAÇTA KAZANAMADI

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sahadan galip ayrılamadı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Geçen sezon oynanan ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup olan "Kara kartal", ligin ikinci yarısında ise İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon ise ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabakada Adana Demirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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