Mustafa Gürsel: 'Hedefimiz play-off finali!'

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Ligi 5. bitirdik. Şimdi artık tamamen play-off maçlarına odaklanacağız." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularına lig boyunca verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.



Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:



"Ligde ikinci ve üçüncü olmayı istiyorduk ama olmadı. Puanlar, averajlar çok yakın. Ligi 5. bitirdik. Şimdi artık tamamen play-off maçlarına odaklanacağız. Perşembe günkü ilk maçı kendi evimizde Erzurum'la oynayacağız. O maça en iyi şekilde hazırlanıp kendimizi yeni bir kulvarda finale atmayı hedefliyoruz. Bu sürece çok iyi bir şekilde yoğunlaşıp en iyisini yaparak kendimizi önce finale ondan sonra da isteğimiz hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm camiamıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."







