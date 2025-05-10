Portekiz Ligi'nin 33. haftasında şampiyonluk maçında Benfica, sahasında Sporting'i konuk etti.



Estadio da Luz'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmada Benfica'nın golünü 63. dakikada milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sporting'in golünü ise 4. dakikada Francisco Trincao attı.



Benfica'da 84 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı 1 golle tamamladı. Orkun Kökçü ise mücadelede 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla birlikte şampiyonluk son haftaya kaldı. Sporting, son maçını kazanması halinde Benfica'nın sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Benfica'nın şampiyon olabilmesi için ise Sporting'in puan kaybetmesi gerekiyor. İki takım da ligde 79 puana sahip.



Benfica, ligin son haftasında Braga'ya konuk olacak. Sporting ise sahasında Vitoria'yı konuk edecek.





