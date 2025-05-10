Osimhen'den taraftara şampiyonluk mesajı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Trabzonspor maçının ardından şampiyonluk mesajı verdi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor maçının ardından çıkışa yöneldiği sırada basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.
Osimhen, "Taraftara bir mesajın var mı?" sorusunun ardından, "Dans ayakkabılarınızı giyin. Kutlama vakti." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da bu sezon 38 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 8 asist yaptı.
Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor maçının ardından çıkışa yöneldiği sırada basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.
Osimhen, "Taraftara bir mesajın var mı?" sorusunun ardından, "Dans ayakkabılarınızı giyin. Kutlama vakti." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da bu sezon 38 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 8 asist yaptı.