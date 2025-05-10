Osimhen'den taraftara şampiyonluk mesajı!

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-3
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-2
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
2-0
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
2-1
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-7
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
2-1
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
0-5
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-1
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-1
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
3-0
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
2-0
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
0-0
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
0-3
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
1-4
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
1-2
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
2-0
10 Mayıs
Fulham-Everton
1-3
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
0-1
10 Mayıs
Southampton-M.City
0-0
10 Mayıs
Wolves-Brighton
0-2
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
0-1
10 Mayıs
Valencia-Getafe
3-0
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
3-2
10 Mayıs
Girona-Villarreal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
2-1
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
4-063'
10 Mayıs
Como-Cagliari
3-1
10 Mayıs
Lazio-Juventus
1-1
10 Mayıs
Empoli-Parma
1-181'
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
0-270'
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
1-171'
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
2-169'
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-1DUR
10 Mayıs
Rennes-Nice
1-064'
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
0-468'
10 Mayıs
Toulouse-Lens
1-169'
10 Mayıs
Brest-Lille
2-067'
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
1-067'
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
3-1
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Fortuna Sittard-NAC Breda
1-0
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
0-166'
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-0
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
2-0
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
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10 Mayıs
Beerschot-Cercle Brugge
4-2
10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
2-2
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
0-0
10 Mayıs
Anderlecht-Union St.Gilloise
0-178'
10 Mayıs
Altach-Grazer AK
2-2
10 Mayıs
LASK-Hartberg
0-0
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
1-4
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
1-4
10 Mayıs
Yverdon-Sion
1-1
10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
3-0
10 Mayıs
Lugano-Basel
2-5
10 Mayıs
Santa Clara-Famalicao
2-1
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
3-3
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
1-1
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
1-1DA
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
0-0DA
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
1-1
10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-0
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
2-1
10 Mayıs
Laval-Metz
2-3
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
1-1
10 Mayıs
Lorient-Martigues
5-1
10 Mayıs
Pau-Guingamp
1-3
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
2-0
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
3-1
10 Mayıs
Red Star-Dunkerque
1-1
10 Mayıs
Troyes-Amiens
1-0
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
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13 Mayıs
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13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00
10 Mayıs
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
2-1
10 Mayıs
CD Mirandes-Castellon
3-2
10 Mayıs
Burgos CF-Cordoba
3-2
10 Mayıs
Elche-Levante
1-3
10 Mayıs
Real Zaragoza-Cartagena
1-263'
10 Mayıs
Kapfenberger SV-SV Stripfing
3-2
10 Mayıs
SV Lafnitz-Amstetten
1-5
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Pacos de Ferreira-Felgueiras 1932
1-2
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
1-1
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
0-2

Osimhen'den taraftara şampiyonluk mesajı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, taraftara mesaj yolladı ve, "Dans ayakkabılarınızı giyin. Kutlama vakti." ifadelerini kullandı.

calendar 10 Mayıs 2025 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen'den taraftara şampiyonluk mesajı!
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Trabzonspor maçının ardından şampiyonluk mesajı verdi.

Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor maçının ardından çıkışa yöneldiği sırada basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.

Osimhen, "Taraftara bir mesajın var mı?" sorusunun ardından, "Dans ayakkabılarınızı giyin. Kutlama vakti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 38 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 8 asist yaptı.

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