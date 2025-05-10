Milli judoculardan 8 madalya

Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Gori şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ilk gününde ay-yıldızlı judocular 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek turnuvanın ilk gününü 15 ülke arasında 2. sırada tamamladı.



Organizasyonda -70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanan isim oldu.



Gürcistan'da -73 kiloda Ejder Toktay, -63 kiloda Özlem Yıldız, -70 kiloda Sümeyye Kaya, +78 kiloda da Hatice Vandemir gümüş madalya elde etti.



Milli sporculardan -60 kiloda Emirhan Karahan, -63 kiloda Ezgi Karademir, +78 kiloda Kübranur Esir de bronz madalyayı boynuna taktı.



