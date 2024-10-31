Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 13:18 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 13:18

Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor, çıkacak?

Gibi dizisinin 6. sezon afişinin yayınlanması, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı ve yeni sezonun yayın tarihine yönelik beklentiyi artırdı. Peki, Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor, çıkacak?

Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor, çıkacak?
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Başrolde Feyyaz Yiğit'in yer aldığı Gibi'nin 6. sezonu ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yapımcılar ve oyunculardan gelen açıklamalar da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Gibi 6. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Popüler komedi dizisi Gibi'nin altıncı sezonu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yapım ekibinden gelen tahminlere göre, dizinin 6. sezonunun 2025 yılının ilk yarısında yayınlanması planlanıyor. Ancak, resmi sosyal medya hesaplarından veya yapımcılar tarafından henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmış değil.

Gibi Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Dizinin başrol oyuncusu ve aynı zamanda senaristi olan Feyyaz Yiğit, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni sezon senaryosunun tamamlandığını duyurdu. Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da dizinin hayranları büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

Gibi Dizisi Kaç Bölüm?

2021 yılında Exxen platformunda yayın hayatına başlayan ve absürd komedi türünde olan Gibi, kendine özgü mizah anlayışı ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Bugüne dek beş sezon boyunca toplamda 55 bölüm yayımlanan dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Gibi 6. Sezon Tarihi Belli Mi?

Dizinin sosyal medyada oluşturduğu büyük etkileşim ve Feyyaz Yiğit'in paylaşımları, hayranların 6. sezon hakkında daha fazla meraklanmasına yol açtı. Henüz net bir yayın tarihi açıklanmasa da, izleyiciler heyecanla yeni sezonu bekliyor.







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