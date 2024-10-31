BA-BS bildirimleri kalktı mı? İşte son durum

Güncel duruma göre, BA-BS formlarının tamamen kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmaıd. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı, bu bildirimin dijital ortamda daha pratik bir hale getirilmesi ve otomasyona bağlanması gibi yenilikleri gündemine aldı. Bu doğrultuda, özellikle e-fatura ve e-arşiv fatura kullanıcıları için BA-BS formu yükümlülüğünün hafifletilmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor.

BA-BS bildirimleri, 5.000 TL ve üzeri alış ve satış işlemlerini Maliye'ye bildirerek vergi denetimlerinde kolaylık sağlayan önemli bir sistemdir.