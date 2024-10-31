Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 15:48 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 15:48

BA-BS bildirimleri kalktı mı? İşte son durum

Son zamanlarda BA-BS formlarının kaldırılacağına dair haberler gündemde geniş yer buldu. Özellikle işletme sahipleri ve muhasebeciler, bu düzenlemenin yürürlüğe girip girmediğini merak ediyor. Peki, BA-BS bildirimleri kalktı mı?

BA-BS bildirimleri kalktı mı? İşte son durum
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BA-BS bildirimleri, 5.000 TL ve üzeri alış ve satış işlemlerini Maliye'ye bildirerek vergi denetimlerinde kolaylık sağlayan önemli bir sistemdir. 

BA-BS Bildirimleri Kalktı mı?

Güncel duruma göre, BA-BS formlarının tamamen kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmaıd. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı, bu bildirimin dijital ortamda daha pratik bir hale getirilmesi ve otomasyona bağlanması gibi yenilikleri gündemine aldı. Bu doğrultuda, özellikle e-fatura ve e-arşiv fatura kullanıcıları için BA-BS formu yükümlülüğünün hafifletilmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor.
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