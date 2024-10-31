Immobile'den derbi tepkisi: "Böylesini ilk kez gördüm"

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile Galatasaray'ın sert oyununa tepki gösterdi. İtalyan yıldız "Oyunu domine ettik. Sahada futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakibimiz çaresiz kaldı ve tekmelerle durdurabildi" dedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Immobile'den derbi tepkisi: 'Böylesini ilk kez gördüm'
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31 Ekim 2024 08:49
Son güncelleme 31 Ekim 2024 09:03
Profesyonel lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynayan Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile rakibin sert futboluna tepki gösterdi.

"TEKMELERLE DURDURDULAR"

11 yıl önceki Juventus maçından sonra ilk kez bu kadar etkisiz kalan İtalyan yıldız derbi için "Futbol yaşamımda ilk kez böylesine faullü maç oynadım. Oyunu domine ettik. Fırsatlar oluşturduk. Futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakip çaresiz kaldı ve bizi tekmelerle durdurabildi" dedi.

Immobıle, Semih Kılıçsoy'a da şu sözlerle sahip çıktı: "İlk yarıda önemli fırsatlar oluşturdu. Takım için oynayan ve savaşan özelliğe sahip. Görevini fazlasıyla yaptı. İlk yarıda yakaladığı pozisyon gol olabilirdi." 


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