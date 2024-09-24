Haber Tarihi: 24 Eylül 2024 16:50 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 16:50

Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan bayramı

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2025 Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazan ile uğurlanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlar?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan bayramı
Abone Ol
2025 yılı Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yeni yılda oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak eden vatandaşlar, bu ayın tarihini Diyanet açıklamaları ile araştırıyor. İşte, 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2025 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Real Madrid pusuda bekliyor: Hakimi Real Madrid Real Madrid pusuda bekliyor: Hakimi
Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi! Spor Toto 1. Lig Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi!
Pep Guardiola'ya 145 milyon euro! Manchester City Pep Guardiola'ya 145 milyon euro!
Barcelona'dan emekli olan Szczesny için hamle! Barcelona Barcelona'dan emekli olan Szczesny için hamle!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca yangını! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderson Talisca yangını!
UEFA, finali San Siro'dan aldı! Milan UEFA, finali San Siro'dan aldı!
Real Madrid-Alaves maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Gündem Real Madrid-Alaves maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2024 Gündem UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Juventus, Victor Osimhen'in peşinde!
2
Kerem Aktürkoğlu, Portekizliler'i şoka uğrattı
3
Jose Mourinho kılıcı çekti: "Kadro dışı kalırsınız!"
4
Galatasaray'da 3 isim PAOK maçında yok!
5
Scoutlar bile Fenerbahçe'ye şaşırdı
6
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama!
7
Arda Güler için o rapor: "Çok büyük olacak"

SON HABERLER

yukarı ok