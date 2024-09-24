Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan bayramı

2025 yılı Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yeni yılda oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak eden vatandaşlar, bu ayın tarihini Diyanet açıklamaları ile araştırıyor. İşte, 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan Bayramı 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.