Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 15:37 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 15:42

MasterChef Beyza yandı mı, ne oldu? Beyza Alkoç kimdir?

Sosyal medyada "MasterChef Beyza'ya ne oldu, yandı mı?" sorusu merak konusu haline geldi. Bu sezon MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Beyza Aydın, şeflerden aldığı övgülerle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Peki, MasterChef Beyza yandı mı, ne oldu? Beyza Alkoç kimdir?

MasterChef Beyza yandı mı, ne oldu? Beyza Alkoç kimdir?
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Fransa'dan yarışmaya katılan ve henüz 23 yaşında olan Beyza'nın çekimler sırasında mutfakta kaza geçirip yüzünde yanık oluştuğu iddia edildi. Bu söylentiler sonrası Beyza Aydın'ın sağlık durumuna dair gözler TV8 kanalına çevrildi. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu? Yarışmadan ayrıldı mı? İşte detaylar...

MasterChef Beyza'ya Ne Oldu, Yandı Mı?

MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı programda Beyza Aydın'ın yaşadığı iddia edilen kaza, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uşak çekimlerinde yüzünden yaralandığı ve 2. derece yanık oluştuğu söylenen Beyza'nın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Ancak konuya dair TV8 kanalı ya da Beyza'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı takdirde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

MasterChef Beyza Aydın Kimdir?  

Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza Aydın, 23 yaşında ve Konyalıdır. Mutfakta oldukça yetenekli olan Beyza, kendini "Hayalim için buradayım" sözleriyle tanıtarak jüri karşısına çıktı. İlk elemelerde avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak jüri üyelerinden tam not almayı başardı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan aldığı olumlu oylarla ikinci tura geçen Beyza, 3'lü düelloda da başarı göstererek final grubunda yer aldı ve ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.

Beyza'nın mutfakta gösterdiği performans ve azmiyle yarışmada daha ileriye gitmesi beklenirken, sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama yapılması halinde haberlerde detayları bulabilirsiniz.
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