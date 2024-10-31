Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru neden öldü?

Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Yoru, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Özellikle Kızım Nerede? dizisiyle geniş kitlelerce tanındı ve sonrasında Alev Alev ve Acar Kafadarlar gibi dizilerde başarılı bir kariyer sürdürdü. Tiyatro sahnelerinde de kendini kanıtlayan Yoru, farklı rolleri başarıyla canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

42 yaşında vefat eden Pelin Yoru'nun ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı. Dün düzenlenen törenle Kilyos Mezarlığı'na defnedilen genç oyuncunun ani ölümü, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.