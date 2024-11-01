Saben Lee, Real Madrid'e cehennem senaryosu yaşattı

THY EuroLeague'in 7. haftasında Maccabi Tel Aviv, Real Madrid'i son saniye basketiyle 79-78 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Saben Lee, Real Madrid'e cehennem senaryosu yaşattı
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01 Kasım 2024 00:49
Son güncelleme 01 Kasım 2024 01:02
THY EuroLeague'in 7. haftasında Maccabi Tel Aviv, Real Madrid'i son saniye basketiyle 79-78 mağlup etti.

Belgrad'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv adına 19 sayı kaydeden Saben Lee, maçın bitimine 1 saniye kala bulduğu basket ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Real Madrid'de ise MArio Hezonja 18 sayı ile oynadı.

Maccabi Tel Aviv, bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Real Madrid ise bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı. İspanyol devi, bu mağlubiyetlerin tümünü deplasmanda aldı ve deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ


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