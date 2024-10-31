Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı Türkiye'ye döndü

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels ile mücadele eden Karşıyaka, Türkiye'ye döndü.
Uçaktaki arıza nedeniyle uçak seferi iptal edildikten sonra otele dönen yeşil-kırmızılı kafile, arızanın giderilmesinin ardından tekrar Rodos Havalimanı'na gitti.
Kafile, Rodos Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 16.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
Uçaktaki arıza nedeniyle uçak seferi iptal edildikten sonra otele dönen yeşil-kırmızılı kafile, arızanın giderilmesinin ardından tekrar Rodos Havalimanı'na gitti.
Kafile, Rodos Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 16.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.