Samsunspor, kupada penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Samsunspor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında Bayburt Özel İdare Spor'u 4-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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Samsunspor, kupada penaltılarla turladı!
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31 Ekim 2024 15:49
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Samsunspor, Bayburt Özel İdarespor ile karşılaştı. Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 0-0 sona erdi. Uzatma dakilarında da gol çıkmamasının ardından karşılaşma penaltılara gitti.

Samsunspor, penaltılar sonucunda Bayburt Özel İdare Spor 4-2 mağlup etti.

3. Lig ekibini kupanın dışına iten Karadeniz ekibi, adını bir üst tura çıkardı.

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