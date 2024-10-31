Samsunspor, kupada penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Samsunspor, Bayburt Özel İdarespor ile karşılaştı. Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 0-0 sona erdi. Uzatma dakilarında da gol çıkmamasının ardından karşılaşma penaltılara gitti.
Samsunspor, penaltılar sonucunda Bayburt Özel İdare Spor 4-2 mağlup etti.
3. Lig ekibini kupanın dışına iten Karadeniz ekibi, adını bir üst tura çıkardı.
Samsunspor, penaltılar sonucunda Bayburt Özel İdare Spor 4-2 mağlup etti.
3. Lig ekibini kupanın dışına iten Karadeniz ekibi, adını bir üst tura çıkardı.