NBA'in genç ve yükselen yıldızları Victor Wembanyama ve Chet Holmgren'in "birbirinden hoşlanmadıkları" iddia edildi.



Farklı yıllarda draft edilmelerine rağmen, Wembanyama ve Holmgren'in arasındaki rekabet, ikisi de aynı çaylak sezonunu paylaştıkları için zaman içinde giderek yoğunlaşmıştı.



Wembanyama 2023'te Yılın Çaylağı ödülünü kazanırken, Holmgren ise sakatlığı nedeniyle çaylak sezonunu kaçırmıştı.



ESPN'den Michael C. Wright ise, Wembanyama'nın Holmgren'in adını anmaktan çekindiğini öne sürdü:



"Victor adamın adını bile anmıyor. San Antonio'ya geldiğinden beri bu durum böyle. Sanırım bunun nedeni her iki tarafta da hakiki bir rekabetin olması. Bu adamların ikisi de tüm dikkatin rekabetleri üzerine çekilmesine engel olmaya ve takımlarına öncelik vermeye çalışıyor. Şu sıralar olan bu. Birbirinden hoşlanmadıklarını söyleyebilirim fakat birbirlerine saygı duyuyorlar."



Geçtiğimiz gece Thunder, sezonda 1-3 derecesine gerileyen Spurs'e karşı 105-93'lük galibiyetle 4-0'a yükselmişti. Holmgren 19 sayıyla galibiyete katkıda bulunmuş, fakat Wembanyama, denediği beş şutun yalnızca birinde isabet bulabilerek karşılaşmayı 6 sayı, 8 ribaund ve 3 blkola tamamlamıştı.



İstatistiksel olarak bu sezon Wembanyama'yı geride bırakan Holmgren, maç başına 31.5 dakikada ortalama 22.5 sayı, 11 ribaund, 3.5 blok ve 2.8 asist ile oynarken, Wembanyama ise 30.3 dakikada ortalama 16.5 sayı, 11 ribaund, 2.8 blok ve 2.3 asistle oynuyor.



