Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 13:36 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 13:36

DGS sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM Takvimi DGS tarihi

2025 DGS sınavı ne zaman sorusu ÖSYM takvimi ile tekrar gündeme geldi. DGS sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Peki, DGS sınavı ne zaman?

DGS sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM Takvimi DGS tarihi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takviminin yayımlanacağı tarih, sınavlara katılacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yayımlanacak olan 2025 sınav takvimi ile birlikte DGS sınav tarihleri de belli olacak. Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman?

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 takvimi henüz netleşmedi. Fakat bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

2025 ÖSYM SINAVI TAKVİMİ

DGS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz



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