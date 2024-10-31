Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos itirafı!

Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos itirafı!
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31 Ekim 2024 18:19
Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında Sergio Ramos ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

 Sergio Ramos ile ilgili görüşlerini dile getiren Klopp, "Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı? En sevdiğim oyuncu olmadığını söyleyebilirim. 2018'de Salah'a yaptığı faul gaddarcaydı. Tabii ki Salah'ın omuzunu sakatlayacağını bilemezdi ama bilse bile bunu dert etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kafa yapısını anlamıyorum, böyle oyunculara sahip olduğumda takımdan gitmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.

"O MAÇ GİBİSİNİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Klopp, konuşmasının devamında, "2018'deki o maç (Real Madrid finali) gibisini bir daha yaşamayız. Kalecimize dirsek attılar, golcümüzü bir güreşçi gibi sakatladılar ve maçı kazandılar." ifadelerini kullandı.
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