Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 13:45 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 13:45

Zara indirimi ne zaman: 2024 İnditex, Bershka indirim tarihi

2024 Zara, Bershka, İnditex indirimi ne zaman olacağı merak konusu. Alışveriş tutkunlarının beklediği an geldi çattı. Zara, Bershka, Pull&Bear gibi markalarda çanta, ayakkabı, mont, kaban gibi birçok üründe cazip indirimler sunulacak. Peki, İnditex indirimi ne zaman? İşte 2024 Zara, Bershka indirim tarihleri

Zara indirimi ne zaman: 2024 İnditex, Bershka indirim tarihi
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İspanya menşeili moda devi Inditex, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe markaları ile dünya genelinde popüler bir hazır giyim markasıdır.

2024 ZARA İNDİRİM GÜNLERİ

Zara mağazalarında ve Zara online satış ve uygulama üzerinde indirim günleri farklı olabiliyor. Öncelikle Black Friday indirim günlerinde Zara ürünlerinde kampanya oluyor. Zara (Black Friday) Kara Cuma indirimlerinde pek çok ürünü büyük indirimlerle almak mümkün. Ancak indirimli ürünlerin sınırlı sayıda olduğunu hatırklatmakta fayda var. 2023 yılında Kasım ayında yapılan Kara Cuma indirim günlerinin 2024 yılında da Kasım ayında yapılması bekleniyor. Black Friday Zara indirim günleri için mağazanın resmi internet sitesi ve uygulamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca ocak ayında da Zara indirimli ürünlerini tüketicilerine sunuyor. Geçtiğimiz sene Zara 4 Ocak'ta indirimlerini duyurmuştu.

2024 KASIM AYI ZARA, H&M, BERSHKA, PULL AND BEAR İNDİRİM NE ZAMAN?

İnditex grubunda yer alan Zara, H&M, Bershka, Pull And Bear gibi markalar benzer zamanlarda indirim kampanyası düzenleyebiliyor. 2024 yılında Zara ocak ayının ilk haftasında indirimli ürünlerini listelemişti. Yüzde 50'ye varan indirimle ürünlerini almak isteyenler mağazalarda ve uygulamada büyük yoğunluk oluşturdu

Inditex'in bu yılki indirimi 29 Kasım'da başlaması bekleniyor. Ocak ilk haftasında ise büyük kış indirimi olacak. İndirim saatleri, oranları ve indirime girecek ürünler mağazalara ve stok durumuna göre değişiyor. %70'e varan indirimli ürünler hem mağazada hem online uygulamada hem de web sitesinden satışa sunulacak.

ZARA, H&M, BERSHKA, PULL AND BEAR İNDİRİMİ BU SENE OLACAK MI?

Zara indirimleri 2023 yılının Ocak ayının ilk haftası online alışverişlede ve mağazalarda geçerli olmak üzere yapıldı. 2024 yılında da benzer indirimlerin olması beklenyor.

ZARA 2024 KARA CUMA NE ZAMAN?

Zara (Black Friday) Kara Cuma indirimlerinin 2024'te Kasım ayının son haftası başlaması bekleniyor.

ZARA İNDİRİMİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Zara indirimlerinin bir kaç süreceği belirtiliyor ancak indirimli ürünler sadece saatler içerisinde tükeniyor. Zara indirimlerini kaçırmak istemeyenler indirim gününde acele etmeli.

ZARA 2024 KASIM-ARALIK AYINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Zara indirim günleri yılın belli dönemlerinde yapılıyor. Bazen stokları eritmek için de indirimler yapılabilir. Güncel indirimleri kaçırmamak için markaların internet sitelerini yakından takip edilmesi öneriliyor.

INDITEX NEDİR?

İnditex İspanya merkezli dünyaca ünlü tekstil ve giyim devidir. Bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğu İnditex'te binlerce çalışan bulunuyor.

INDITEX MARKALARI

* Zara

* Pull&Bear

* Massimo Dutti

* Bershka

* Stradivarius

* Oysho

* Zara Home

* Uterqüe
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İnditex
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