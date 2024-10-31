Mauro Icardi'ye sürpriz talip: River Plate

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'ye sürpriz talip: River Plate
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31 Ekim 2024 22:39
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.

ESPN'in haberine göre; Arjantin köklü kulüplerinden River Plate, gelecek sezon için yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.

Miguel Angel Borja'nın performansını yeterli görmeyen River Plate yönetimi, teknik direktör Marcelo Gallardo'nun da isteğiyle liste hazırlamaya başladı.

EN BÜYÜK ADAY ICARDI

Haberde, River Plate'in en büyük hedefinin Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi olduğu ifade edilirken, Arjantin ekibinin bu transferi bitirmek için şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

"ALTERNATİFİ HAZIR AMA..."

Öte yandan Icardi için alternatif de hazırlayan River Plate, transferde başarısız olunması halinde Internacional'de forma giyen Lucas Alario'yu gündemine alacağı kaydedildi. Ancak daha önce iki kez River Plate'i reddeden Alario'nun hala River Plate'e sıcak bakmadığı ifade edildi.

31 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 2.5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 61 gol 22 asistlik performans gösterdi.

 
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