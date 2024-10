'Arda Güler'i daha fazla oynat baba!'

Real Madrid ile son maçını 22 Ekim'de Villarreal'e karşı sadece 1 dakika oynayan Arda Güler, 4-0'lık ağır Barcelona mağlubiyetinin ardından bir kez daha taraftarların Ancelotti'ye yönelttiği soru haline geldi.



Real Madrid taraftarları Arda Güler'in daha çok oynamasını istiyor; Real Madrid yönetimi Arda'yı daha çok sahada görmek istiyor, hatta Ancelotti'nin yardımcı antrenörü olan oğlu Davide Ancelotti de Arda Güler'in daha çok oynatılmasını istiyor ama Arda oynamıyor! Peki neden?



The Athletic'ten Guillermo Rai, Real Madrid Kulübü içinden kaynaklarla konuştu ve bu soruya yanıt aradı. Yazının tamamını okumak için The Athletic'e üye olmalısınız.



Bu yazı 31 Ekim 2024'te Guillermo imzasıyla The Athletic'te "Arda Güler Real Madrid'de zamanını beklemek zorunda ve bu sorun değil" başlığıyla yayınlanmıştır ve Sporx tarafından çevrilmiştir.



"Her şeyi yaptım, puro içtim, şarkı söyledim, Eduardo (Camavinga) ile dans ettim, şimdi sizi çok ilginç bir adamla tanıştırıyorum... çok utangaç! Hadi gidelim!"



Carlo Ancelotti, kulübün Haziran ayında Şampiyonlar Ligi finalini kazanmasının ardından Madrid'in ünlü Cibeles çeşmesinde Arda Güler'i kalabalığa tanıtırken yüzü gülüyordu.



Arda Güler için Real Madrid'deki ilk sezonu zor geçmişti ama bu 19 yaşındaki forvetin o anıydı.



Türkiye'nin Fenerbahçe takımından 2023 yazında İspanya'nın başkentine geldikten kısa bir süre sonra sağ dizinden ameliyat olmak zorunda kaldı ve iyileşmesi kolay olmadı. Yaşadığı kas sorunları nedeniyle Madrid'deki ilk maçına imzayı attıktan altı ay sonrasına kadar çıkamadı.



Ancak form tutup oynamaya başladıktan sonra Arda Güler'in La Liga'da parlaması uzun sürmedi. Ligde altı gol attı (ortalama her 73 dakikada bir) ve sezonun son aylarında diğer oyuncular dinlenirken klasını göstermek için öne çıktı.



TARAFTARLAR ARDA GÜLER'İ İSTİYOR



Ancak 2023-24 sezonunda çıktığı 10 lig maçının sadece dördünde ilk on birde sahaya çıktı ve bu sezon da benzer bir durum söz konusu. La Liga'da yedi maçta üç başlangıç yaptı ve 250 dakika ile sınırlı bir süre oynadı. Taraftarlar bir süredir genç oyuncunun Ancelotti yönetiminde daha fazla şans bulması için baskı yapıyordu ve kulüp içinde de aynı şeyi düşünenler var.



Ancelotti onu daha fazla oynatmalı mı? Onun oyuna daha fazla dahil olması için bir plan var mı? Peki Güler oynadığı süre hakkında ne düşünüyor?



Birçoğunuz Arda Güler'in Euro 2024'te Türkiye için oynadığı futbolun yarattığı etkiyi hatırlayacaktır. Almanya'da takımını en başından itibaren yönlendirmiş ve Gürcistan'a karşı oynadıkları açılış grubu maçında ceza sahası dışından harika bir gol atmıştı.



Türkiye çeyrek finale yükseldi ve Arda Güler de bu golün yanı sıra Gürcistan'a karşı ve ardından Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendikleri maçta iki asist yaparak takımının yıldızlarından biri oldu. Henüz 19 yaşındayken bu takım için büyük bir sorumluluk üstlendi.



"BİRİ GİDECEKSE BU ARDA OLMAYACAK"



Arda Güler uluslararası sahnede iz bırakmak istiyordu ve bunu da başardı. Madrid'deki yöneticiler, geçen sezon nispeten az dakika almasına rağmen onu satmakla hiç ilgilenmediklerini bilecek kadar çok şey görmüşlerdi.



Madrid, La Liga'daki diğer kulüplerden gelen taleplere "Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa, bu o olmayacak" şeklinde yanıt verdi.



"BİR YERE GİTME NİYETİM YOK"



Arda Güler'in de bir yere gitmeye niyeti yoktu ve çevresindekilere Bernabeu'da adından söz ettirmek istediğini açıkça belirtti.



Euro'dan sonra Türkiye'de kısa bir ara verdi ama o zaman bile antrenmanlara ve formda kalmaya o kadar odaklanmıştı ki oyuncunun istediği kadar erken çalışmaya müsait antrenör bulmak zordu.



EVİNDE SPOR SALONU VE SAHA VAR



Madrid'de Arda Güler'in evinde yaşayan bir fizyoterapisti, aşçısı ve kişisel fitness antrenörü var. Neredeyse hiç İngilizce konuşmuyorlar (ki Arda İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşuyor) ve İspanyol hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak için İspanyolca konuşmaya devam ediyorlar. Evinde özel bir spor salonu ve futbol sahası var, böylece antrenmanlarını orada yapabiliyor.



Arda Güler transferinden bu yana kilo aldı ve 19 yaşında olmasına rağmen boyu uzamaya devam ediyor (şu anda 1,9 inç/175 cm).



Kulübün Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı sezon öncesi turunda çok daha gelişmiş görünüyordu. Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi yıldızların yokluğunda Arda Güler, Endrick ile birlikte en dikkat çeken oyunculardan biriydi.



İkili o zamandan beri arkadaş ve bir yıl önce sezon öncesi Arda Güler, İspanyolca öğrenmesine yardımcı olan Fede Valverde ve Brahim Diaz ile iyi ilişkiler kurmuştu. Arda Güler takım arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor ama Madrid'de sürekli dışarıda olmaktansa evinde daha rahat.



"REAL MADRID'IN ARDA'YA BAĞLILIĞI İKİYE KATLANDI"



Toni Kroos'un yazın emekli olması ve gelecek vaat eden genç orta saha oyuncusu Nico Paz'ın İtalyan kulübü Como'ya gitmesiyle birlikte, Arda Güler'e yakın olan ve ilişkilerini korumak için isimlerini vermek istemeyen bazı kişiler, bu transferin Madrid'in ona olan bağlılığını ikiye katladığının bir işareti olduğuna inanıyor.



Bu sezon La Liga'da sınırlı süre almasına rağmen oyuncu bu duruma kızgın değil. Eylül ayından bu yana Madrid için hiçbir müsabakaya çıkmadı ama zamanının geleceğine inanıyor.



REAL MADRID'E YAMAL YÜZÜNDEN ARDA BASKISI



Madrid taraftarları sosyal medyada sık sık Arda Güler'in daha fazla oynayıp oynamaması gerektiğini tartışıyor ve ona yakın olan bazı kişiler, İspanya'nın Euro 2024'ü kazanmasında kilit rol oynayan Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın başarısının, Madrid'in kendi genç oyuncularını da ön plana çıkarması için baskı oluşturduğuna inanıyor.



Barcelona hafta sonundaki Clasico'ya 22 yaş altı altı altı oyuncuyla (ve bunların beşi La Masia'dan) başlarken, Madrid'in sadece iki oyuncusu vardı (Camavinga ve Bellingham, her ikisi de kulübün akademisinde geliştirilmek yerine başka kulüplerden transfer edildi.)



GEÇEN SEZON YAMAL 37 MAÇ 5 GOL, ARDA 10 MAÇ 6 GOL



Birçok taraftar geçen sezonki istatistiklere - Yamal 37 lig maçında beş gol atarken, Arda Güler 10 maçta altı gol attı - işaret ederek, ikincisinin Ancelotti tarafından daha fazla kullanılması gerektiğine dair kanıtlar sunuyor.



Arda Güler'e yakın kişiler onun ideal rolünün 10 numara ya da oyun kurucu olduğuna inanıyor. Bu pozisyon Ancelotti'nin 4-3-3'ünde gerçekte yok ve olsaydı bu rolü üstlenecek oyuncu Bellingham olurdu. Ancak Arda Güler'in daha geri planda bir rolde, Kroos ya da 39 yaşındaki Luka Modric'in yerine kullanılabileceğine inanılıyor.



MBAPPE VE VINICIUS YÜZÜNDEN OYNAMIYOR



Madrid teknik ekibi Arda Güler'in bu sezon geçen sezona kıyasla daha büyük bir role sahip olacağını düşünüyor. Hem Carlo Ancelotti hem de antrenör ekibinin bir parçası olan oğlu Davide, Arda Güler'i destekliyor ve ona büyük saygı duyuyor.



İşini korumak için ismini vermeyen antrenör ekibinden bir kaynağa göre, Arda'nın son zamanlarda kadroda yer almamasının nedenleri arasında, her ikisi de hücuma çok yatkın olan Mbappe ve Vinicius Junior ile ön tarafta yer alması durumunda oyuncunun ve takımın dengesiz olacağı endişesi var.



Madrid 11'inde dokunulmaz görünen birkaç oyuncu da var: Bellingham, Valverde, Camavinga, Aurelien Tchouameni, Mbappe ve Vinicius Jr. Bu da Arda Güler'in oyuna girmesini zorlaştırıyor. Yine de Rodrygo'nun yaşadığı sakatlık, önümüzdeki haftalarda onun için daha fazla dakika anlamına gelecektir.



REAL'İN ARDA'YI GÖNDERMEYE NİYETİ YOK



Avrupa'nın seçkin kulüplerinin, Madrid'de fırsat bulamadığı için hayal kırıklığına uğraması halinde Güler'e oynama süresi vermeye çok istekli olacağı inkar edilemez.



Ancak şimdilik kulüp ve oyuncu mutlu ve 19 yaşındaki oyuncunun son İspanya ve Avrupa şampiyonu için büyük bir etki yaratacağından eminler."