Claudio Ranieri: "Kalmam hata olur"

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, bir yıl daha görevde kalmasının kulüp için hata olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Claudio Ranieri: 'Kalmam hata olur'
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02 Mayıs 2025 16:04
Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Fiorentina ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, kendi geleceğine dair de konuştu ve hiçbir şeyin fikrini değiştiremeyeceğini söyledi.

Ranieri, "Geleceğimle ilgili hiçbir şey fikrimi değiştiremez. Roma'yı seviyorum ama bir yıl daha kalmam Roma için hata olur!" ifadelerini kullandı.

Sezona Daniele de Rossi ile başlayan ve ardından Ivan Juric ile devam eden Roma, iki isimle beklediği sonuçları alamamasının ardından kulüp efsanesi Ranieri'yi göreve getirmişti. Roma'yı sezon sonuna kadar çalıştıracak Ranieri, sezonun bitmesiyle yönetime geçecek ve yeni teknik direktörü belirleme sürecinde karar etkin rol oynayacak.

Roma'nın başında bu sezon 32 maça çıkan Ranieri, 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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