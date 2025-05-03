Atletico Madrid - Alaves maçında gol yok

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid - Alaves maçında gol yok
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03 Mayıs 2025 16:56
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaştı.
Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 67 puanla 3. sırada konumlandı. 35 puana ulaşan Alaves ise 16. sıraya yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Alaves ise deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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