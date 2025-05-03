İspanya La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaştı.

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 67 puanla 3. sırada konumlandı. 35 puana ulaşan Alaves ise 16. sıraya yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Alaves ise deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.



