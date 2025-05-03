Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 361. randevu

İki takım arasında oynanan 360 maçta Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 499-458 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 361. randevu
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03 Mayıs 2025 15:34
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın yapacakları maçla 361. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

Son 13 derbinin 6'sında kazanan çıkmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

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