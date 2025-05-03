Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'de!

2. Lig'de Kırmızı Grup'u lider tamamlayan Serik Belediyespor ve Beyaz Grup'ta zirvede yer alan Sarıyer, 1. Lig'e yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'de!
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03 Mayıs 2025 17:07
Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'in iki yeni ekibi oldu.

2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 mağlup eden Serik Belediyespor, ligi 74 puanla zirvede tamamladı ve 1. Lig'e yükseldi. Antalya ekibi gelecek sezon tarihinde ilk defa 1.Lig'de mücadele edecek.

2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında Sarıyer, İskenderunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ligi 82 puanla zirvede tamamlayan İstanbul temsilcisi yeni sezonda 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

Son olarak 2004/2005 sezonunda 1.Lig'de mücadele eden Sarıyer, 20 yıldır 2.Lig'de mücadele ediyordu.

İşte 2.Lig'de Play-Off oynamaya hak kazanan ekipler
Kırmızı Grup:

Elazığspor *3.Tur
68 Aksaray
Vanspor FK
Menemen FK
Karacabey Belediyespor
Beyaz Grup:

Batman Petrolspor *3.Tur
Kastamonuspor
Adana 01 FK
Altınordu
Beykoz A.Ş

Küme düşen ve gelecek sezon 3.Lig'de mücadele edecek olan takımlar:
Kırmızı Grup:

Diyarbekirspor
Nazilli Spor
Giresunspor
Beyaz Grup

Karaköprü Belediyespor
Altay
Afyonspor Kulübü

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