Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında 18. sırayı aldı

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 18. sırayı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında 18. sırayı aldı
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03 Mayıs 2025 14:55
Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 18. oldu.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, Kanada'nın Fredericton kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda mücadele etti.

İspanya'yı 8-6 mağlup eden Türkiye; ABD'ye 11-3, Avustralya'ya 10-2, Çekya'ya 8-3, Estonya'ya 9-2, İsviçre ve Japonya'ya 9-3, Norveç'e 7-4, Yeni Zelanda'ya 8-5 yenildi.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır, 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle B Grubu'nda 9. oldu ve A Grubu'nun 8'incisi Danimarka ile kümede kalma maçına çıktı.

Danimarkalı rakiplerine 9-0 yenilen ay-yıldızlılar, 20 takımlı şampiyonada 18. sırayı aldı.

İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2026 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.

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