Çorum FK'nin konuğu Şanlıurfaspor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'nin konuğu Şanlıurfaspor
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03 Mayıs 2025 15:19
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalıları Burak Süleyman ve Hasan Hüseyin Akınay, Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde Ahlatcı Çorum FK, 51 puanla 13'üncü, Kızılkaya Tarım ise 40 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

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