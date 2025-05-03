Samsunspor, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde!

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde!
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03 Mayıs 2025 15:10
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 54 puanla 3. sırada girdi.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsun ekibi, ikas Eyüpspor'u yenerek ligdeki konumu korumak istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı, ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı.

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