Altınordulu Mete'den galibiyet hedefi

Altınordu'nun genç stoperi Mete Yıldız, Adana 01 FK karşısındaki hedefleri hakkında konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordulu Mete'den galibiyet hedefi
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03 Mayıs 2025 17:11

2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur maçında 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak Altınordu'da savunma oyuncusu Mete Yıldız, kritik karşılaşmaya 3 puan için çıkacaklarını vurguladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanıp İzmir'e zaferle dönmek istediklerini söyleyen Mete, "Genç bir kadro ile mücadele ettik ve Play-Off'a kalmayı başardık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

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