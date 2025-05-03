Eyüpspor, zorlu Samsunspor deplasmanında

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, zorlu Samsunspor deplasmanında
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03 Mayıs 2025 15:00
 ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı takım, topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

Sezonun flaş takımlarından Samsunspor ise 32 müsabakadan 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiye ayrıldı. Samsunspor, 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 3-0 kazanmıştı.

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