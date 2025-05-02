Real Madrid, Benfica forması giyen 22 yaşındaki sol bek Alvaro Carreras'ı transfer listesine aldı.



İspanyol devi, Benfica'nın 60 milyon euro talep etmesi nedeniyle alternatif bir strateji geliştirerek, oyuncunun eski kulübü Manchester United'ın 20 milyon euroluk geri alma maddesini devreye sokmayı planlıyor.



CARRERAS SICAK BAKMIYOR



United'ın Carreras'ı geri alıp Real Madrid'e satması halinde İspanyol ekibi, transferi 30-35 milyon euroya tamamlama hedefinde. Atletico Madrid ve Bayern Münih'in de ilgilendiği Carreras'ın Benfica ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.



Benfica ise genç oyuncunun serbest kalma bedelini yükseltmek için kontrat yenilemek istiyor ancak Carreras henüz buna sıcak bakmıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Benfica formasıyla 47 maça çıkan oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.