Erteleme maçında Adasokağı, Görele'yi yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Adasokağı, sahasında Görele Belediyespor'u 37-31 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erteleme maçında Adasokağı, Görele'yi yendi
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31 Ekim 2024 19:08
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Adasokağı, sahasında Görele Belediyespor'u 37-31 mağlup etti.

Adana'da Yüreğir Serinevlerr Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 23-16 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Adasokağı, sahadan 37-31 galip ayrıldı.

Adasokağı, ligdeki 6. maçını da kazanarak 12 puanla liderliğe yükseldi. Görele Belediyespor ise 3. yenilgisini yaşayarak 6 puanla ve 5. sırada kaldı.

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