Barcelona'ya 75 milyon euroluk kaleci!

Barcelona, Ter Stegen'in uzun süreli sakatlığının ardından kaleci arayışlarına başladı.



Sakatlık sonrası Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny'i geçici olarak transfer etse de gelecek Katalan devi, gelecek vadeden bir ismi transfer etmek için harekete geçti.



Relevo'da yer alan habere göre; Barça, Porto'da forma giyen Diogo Costa'yı kadrosuna katmak istiyor.



PORTEKİZ'E GİDECEK



Barcelona Sportif Direktör Deco'nun kısa süre içinde oyuncu ve kulüp tarafıyla görüşmek için Portekiz'e gideceği aktarıldı.



Oyuncunun serbest kalma maddesi 75 milyon euro olsa da ekonomik sıkıntılar çeken Porto'nun bu rakamda indirime gidebileceği yazıldı.



SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR



Porto altyapısında yetişen ve piyasa değeri 45 milyon euro olan 25 yaşındaki kaleci için kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.



Portekizli oyuncu, Porto ile toplam 167 maça çıktı ve 71 kez kalesini gole kapatmayı başardı.



