Barcelona'da Fermin için 500 milyon euro'luk madde!

Barcelona, Fermin Lopez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı ve 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydu.

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Barcelona'da Fermin için 500 milyon euro'luk madde!
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31 Ekim 2024 17:06
Barcelona, kulübün altyapısından yetişen Fermin Lopez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Barcelona, genç oyuncusunun sözleşmesine 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ekledi.

Barcelona A Takımı'nda 48 maçta süre bulan Fermin Lopez, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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