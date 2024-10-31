Barcelona'da Fermin için 500 milyon euro'luk madde!

Barcelona, kulübün altyapısından yetişen Fermin Lopez'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Barcelona, genç oyuncusunun sözleşmesine 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ekledi.
Barcelona A Takımı'nda 48 maçta süre bulan Fermin Lopez, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Barcelona, genç oyuncusunun sözleşmesine 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ekledi.
Barcelona A Takımı'nda 48 maçta süre bulan Fermin Lopez, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.