Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme yarışları sona erdi

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı. Milli sporcu İnci Ece Öztürk, basamak kategorisinde çeyrek finali birinci olarak geçerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme yarışları sona erdi
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01 Kasım 2024 00:04
Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca işbirliğiyle düzenlenen şampiyonanın ilk eleme müsabakaları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşen organizasyonda, röle karışık kategorisinde erkek sporcular da ter döktü.

Basamak kategorisinde yarışan milli bocceci İnci Ece Öztürk, çeyrek final müsabakalarını ilk sırada tamamladı. Yarı finale yükselmeye hak kazanan İnci Ece, madalyayı garantiledi.

Milli sporcular İnci Ece ve Mehmet Can Yakın, takım halinde mücadele ettikleri röle karışık klasmanında yarı finale yükselerek madalya alma hakkı elde etti.

Şampiyonada cuma günü ikinci eleme müsabakaları gerçekleştirilecek.

İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan Bocce Milli Takımı, elemelerde performans sergilemeye devam edecek.

Şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

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