Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, gelecekte Miami Heat efsanesi Dwyane Wade gibi heykelinin dikileceğine "oldukça şüpheyle baktığını" söyledi.



Wade yakın zamanda görücüye çıkan heykelinin tanıtım kutlamalarında, Durant'i kendi heykeline sahip olması gereken NBA süperstarlarından biri olarak adlandırmıştı.



Ancak Durant, 'Up & Adams' şovunda yaptığı bir açıklamada, bu şerefe nail olmasının "çok düşük bir ihtimal olduğunu" iddia etti:



"Basketbol oynadığım için herhangi bir yerde heykelimin dikileceğinden çok çok şüpheliyim, ancak insanların bana gösterdiği sevgi ve saygıyı takdir ediyorum.



Dwyane Wade farklı bir durum, o Miami'nin ta kendisi. Böyle bir şehirde bu tür bir sevgi gören çok az oyuncu vardır. Genellikle Hall of Fame değerinde kariyere sahip olan, şampiyonluklar kazanmış ve uzun süredir aynı şehirde kalmış olan adamlardır. Benim için durum böyle değil. Ama ligdeki başka birkaç oyuncunun heykelinin gelecekte dikilebileceğini düşünüyorum."



NBA tarihinde çok az oyuncunun takım arenası önünde kendi heykeli bulunuyor. Wade'in yanı sıra Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki, Charles Barkley ve Allen Iverson gibi oynadıkları dönemde lige damga vurmuş oyuncular, bir heykel ile ölümsüzleştirilmiş olan birkaç isimden biri.



Modern NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Durant, oynadığı 16 sezonda %50,1 şut yüzdesiyle maç başına ortalama 27,3 sayı, 7,0 ribaund ve 4,4 asist istatistiklerine sahip. 36 yaşındaki oyuncu kariyerinde iki şampiyonluk, iki Finaller MVP'si ödülü, bir normal sezon MVP'si ödülü kazanmış, 14 kez All-Star seçilmiş ve dört kez de ligin sayı kralı olmuştu.



