Fenerbahçe'nin rakibi güle oynaya turladı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Slavia Prag, Çekya Kupası 3. Tur mücadelesinde Benatky'yi deplasmanda 4-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin rakibi güle oynaya turladı!
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31 Ekim 2024 18:08
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Slavia Prag, Çekya Kupası 3. Tur mücadelesinde Benatky'ye konuk oldu. 

Mücadeleyi 4-1 kazanan Slavia Prag, adını bir üst tura yazdırdı. 

Prag'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Mojmir Chytil, 16. dakikada Mikulas Konecny, 27. dakikada Conrad Wallem ve 31. dakikada Alexandr Buzek kaydetti. Benatky'nin tek golü ise 90+2. dakikada Patrik Zitka'dan geldi.

FENERBAHÇE İLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe saat 23.00'te Slavia Prag'a konuk olacak. 
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