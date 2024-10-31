Real Madrid, Rodri'yi istiyor!

Tartışmalı geçen Ballon d'Or töreninin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, 'ödülü hak etmediğini' iddia ettiği Manchester City'nin yıldızı Rodri'yi kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, Real Madrid'in Aurelien Tchouameni'nin ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurduğu ve Fransız yıldızın takımdan ayrılması durumunda öncelikli hedefin Ballon d'Or sahibi Rodri olacağı belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Real Madrid yönetimi, her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülüne protesto amaçlı hiçbir ferdini katılımını sağlamamıştı.



Ödülü Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin kazanacağını öğrenen Madrid ekibi, ödülü Vinicius'un hak ettiği gerekçesiyle törende yer almamıştı.





