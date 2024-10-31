Bursaspor, kupada tur atladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, kupada tur atladı
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31 Ekim 2024 23:54
Son güncelleme 31 Ekim 2024 23:59
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısını daha iyi oynayan Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un gölüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile skoru 2-1'e getirdi.

Bursaspor, 90+5'de Bora Yılmaz'ın golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yükseldi.

Karşılaşmayı binlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Efeler 09 1-2 Adana 01 FK 
Pendikspor 1-2 Ayvalıkgücü Belediyespor  (UZ)
Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor
İstanbulspor 4-2 Kilis Belediyespor
Yeni Orduspor 1-0 Şanlıurfaspor
Bursaspor 3-1 Turgutluspor

(Not: Tur atlayan takımlar koyu renkle yazılmıştır.)


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