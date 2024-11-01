THY EuroLeague'in 7. haftasında Olympiakos evinde Barcelona'yı 95-74 mağlup etti.



Olympiakos'ta Sasha Vezenkov 18 sayı 5 ribaunt, Evan Fournier ise 19 sayı ile yıldızlaştı. Barcelona'da ise Kevin Punter 18 sayı ile oynadı.



Bu sonuçla birlikte Olympiakos üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü galibiyetini alırken, Barcelona ikinci mağlubiyetini almış oldu.



