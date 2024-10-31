Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland, deplasmanda yenildi!

Danimarka Kupası son 16 turunda Midtjylland, deplasmanda Brondby'e 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland, deplasmanda yenildi!
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31 Ekim 2024 23:56
Danimarka Kupası son 16 turunda Midtjylland ile Brondby karşı karşıya geldi. Brondby Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Brondby'e galibiyeti getiren gol 18. dakikada Mileta Rajovic'den geldi. Golün sahibi Rajovic, 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak.
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