Danimarka Kupası son 16 turunda Midtjylland ile Brondby karşı karşıya geldi. Brondby Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Brondby'e galibiyeti getiren gol 18. dakikada Mileta Rajovic'den geldi. Golün sahibi Rajovic, 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak.
Brondby'e galibiyeti getiren gol 18. dakikada Mileta Rajovic'den geldi. Golün sahibi Rajovic, 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak.