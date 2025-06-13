Beşiktaş'ın orta saha hedefi: Uros Racic

Beşiktaş, bonservisi Sassuolo'da bulunan orta saha oyuncusu Uros Racic ile ilgileniyor.

calendar 13 Haziran 2025 16:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın orta saha hedefi: Uros Racic
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Beşiktaş için Portekiz'den Uros Racic iddiası gündeme geldi.

O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Sassuolo'da olan 27 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor ve 27 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil oldu.

Racic, geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Sassuolo'dan Braga'ya kiralanmıştı. Portekiz basınında yer alan haberde, Braga'nın, Racic için satın alma opsiyonunu kullanma süresinin devam ettiği ve bu rakamın 2.5 milyon euro olduğu belirtildi.



Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Racic'in şu anda bonservisinin bulunduğu Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Braga formasıyla 15 maçta süre alan Racic, takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. 


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