Beşiktaş için Portekiz'den Uros Racic iddiası gündeme geldi.



O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Sassuolo'da olan 27 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor ve 27 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil oldu.



Racic, geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Sassuolo'dan Braga'ya kiralanmıştı. Portekiz basınında yer alan haberde, Braga'nın, Racic için satın alma opsiyonunu kullanma süresinin devam ettiği ve bu rakamın 2.5 milyon euro olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Racic'in şu anda bonservisinin bulunduğu Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.Bu sezon Braga formasıyla 15 maçta süre alan Racic, takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.