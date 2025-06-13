NBA efsanesi ve Los Angeles Lakers ikonu Magic Johnson, takımın yeni süperstarı Luka Doncic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.ESPN'de yayınlanan First Take programına konuk olan Johnson, Lakers'ın içinde bulunduğu durumu ve Doncic'in yeni rolünü değerlendirirken liderlik, sorumluluk ve fiziksel hazırlık konularında net mesajlar verdi:Johnson, Lakers'ın içinde bulunduğu dönemin ve gelecek sezona yönelik kararların çok kritik olduğunu belirtti:Doncic, geçtiğimiz sezon Anthony Davis'in Dallas'a gönderildiği büyük takasla Lakers'a katılmıştı. Şimdi ise NBA'in en büyük markalarından birinde liderlik sorumluluğunu taşıyor. Ancak bu sorumluluk, aynı zamanda büyük bir dikkat ve eleştiriyi de beraberinde getiriyor.Magic'in açıklamaları, profesyonelliğin temel koşulunun fiziksel ve zihinsel hazırlık olduğunu bir kez daha vurguladı.