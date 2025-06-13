Magic Johnson'dan Luka'ya: "Formda olman için uyarılmana gerek olmamalı"

NBA efsanesi ve Los Angeles Lakers ikonu Magic Johnson, takımın yeni süperstarı Luka Doncic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Haziran 2025 15:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Magic Johnson'dan Luka'ya: 'Formda olman için uyarılmana gerek olmamalı'
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NBA efsanesi ve Los Angeles Lakers ikonu Magic Johnson, takımın yeni süperstarı Luka Doncic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yayınlanan First Take programına konuk olan Johnson, Lakers'ın içinde bulunduğu durumu ve Doncic'in yeni rolünü değerlendirirken liderlik, sorumluluk ve fiziksel hazırlık konularında net mesajlar verdi:

"Luka anlamalı ki, burası Dallas değil. Kobe vardı, Shaq vardı, LeBron var. Hepsi liderdi. Ve şu an bizde eksik olan şey bu. Formda olman için kimsenin seni uyarmasına gerek yok. Sen süperstarsan, bu zaten içinde olmalı."


Johnson, Lakers'ın içinde bulunduğu dönemin ve gelecek sezona yönelik kararların çok kritik olduğunu belirtti:

"Bu yaz çok önemli. Rob ve JJ'in alacağı kararlar belirleyici olacak. NBA Finalleri'ne bakın, ne yapmanız gerektiğini gösterir."

Doncic, geçtiğimiz sezon Anthony Davis'in Dallas'a gönderildiği büyük takasla Lakers'a katılmıştı. Şimdi ise NBA'in en büyük markalarından birinde liderlik sorumluluğunu taşıyor. Ancak bu sorumluluk, aynı zamanda büyük bir dikkat ve eleştiriyi de beraberinde getiriyor.

Magic'in açıklamaları, profesyonelliğin temel koşulunun fiziksel ve zihinsel hazırlık olduğunu bir kez daha vurguladı.


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