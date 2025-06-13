Celtics, Jaylen Brown ve diğer yıldızlar için tekliflere açık

Boston Celtics, bu yaz lüks vergisi sınırı ve yeni maaş kuralları nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.

calendar 13 Haziran 2025 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Celtics, Jaylen Brown ve diğer yıldızlar için tekliflere açık
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Boston Celtics, bu yaz lüks vergisi sınırı ve yeni maaş kuralları nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Celtics, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ve Sam Hauser'ı takasta değerlendirmeye başladı.

Jayson Tatum'un Aşil tendon ameliyatı nedeniyle gelecek sezonu kaçırması beklenirken, Boston yönetimi olası yeniden yapılanma adımlarını dikkatle planlıyor.


"Bu yazın büyük gündemlerinden biri Celtics'in ne yapacağı," diyen Charania, "Odak noktaları Holiday, Porzingis ve Hauser'in takas ihtimalleri," ifadelerini kullandı.

Ancak sadece bu üç oyuncu değil, diğer bazı yıldızlara da talip var:

"Jaylen Brown ve Derrick White için de teklifler geliyor mu? Kesinlikle," diyen Charania, "Boston onları takas etmek istemiyor ama büyük bir teklif gelirse her seçeneği değerlendirirler." şeklinde konuştu.

Sunulan teklifler, Celtics yönetiminin takımı Tatum'un dönüşüne kadar dengede tutmak ya da ileriye dönük planlamayı erkene çekmek arasında karar vermesine neden olabilir.

Charania'nın sözleri dikkat çekici bir özetle son buldu:

"Pat McAfee bana 'Tatum dışındaki herkes takasta olabilir mi?' diye sordu. Ben de dedim ki: 'Özetle, evet.'"

Bu açıklamalar, Boston Celtics'in yaz döneminde adeta satranç tahtasında tüm taşları hareket ettirebileceğini gösteriyor.


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