Roberto Mancini'den Galatasaray açıklaması!

"TRANSFER PİYASASI YILLAR İÇİNDE ÖLÇÜT HALİNE GELDİ"

"LİGİN GELİŞİMİ İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY; ALTYAPI SİSTEMLERİ"

"FİZİKSEL GÜÇ VE TAKIM UYUMU BİR ARAYA GELMEZSE, KAZANMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Soru: En çok hangi ligde çalışmaktan keyif aldınız?

Mancini: Her ligin kendine has bir özelliği vardır. Premier League'de çalışmaktan büyük keyif aldım ve Birleşik Krallık'ta geçirdiğim yılları çok seviyorum. Her teknik direktör Premier League'de görev almayı hayal eder. Bunun dışında, Türkiye, Rusya ve Suudi Arabistan'da edindiğim deneyimleri de çok değerli buluyorum. Günümüz futbolunda, farklı kültürler, gelenekler ve mentalitelerle deneyim kazanmak gerekiyor. Tüm bu ülkelerden öğrendiklerinizi bir araya getirerek, soyunma odasında farklı milletlerden oyuncularla etkili bir iletişim kurabilirsiniz.

"PREMİER LİG'E DÖNÜŞ HER ZAMAN CAZİP"

"İNGİLTERE MİLLİ TAKIMINDAN TEKLİF ALDIM"

GALATASARAY CEVABI