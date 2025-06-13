Konyaspor Kulübünde Ömer Atiker başkan seçildi

Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömer Atiker, başkanlığa seçildi.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki olağan genel kurul toplantısına 390 delege katıldı.Divan başkanlığına kulübün eski başkanlarından Ahmet Şan'ın seçildiği toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Başkanlık görevini devreden Ömer Korkmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, onur ve gurur yaşadığını söyledi.Konyaspor'un yanında olan herkese teşekkür eden Korkmaz,dedi.Korkmaz, altyapıya sağlanan yatırımların, ilerleyen yıllarda meyvelerini vereceğine inandığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.Korkmaz'ın konuşmasının ardından mali tabloda, 1 milyar 400 milyon lira açıklanan kulübün borcu, oy birliğiyle ibra edildi.Oy birliğiyle başkanlığa seçilen Ömer Atiker ise Konyaspor camiasına teşekkür etti.Konyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını anlatan Atiker,diye konuştu.Atiker, mali yapının sürdürülebilir hal alması için titiz çalışma yürüteceklerini dile getirdi.İş birliği içerisinde ve ortak akılla hareket edeceklerini belirten Atiker,ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından kulübün eski başkanı Korkmaz, yeni başkan Atiker'e başarı dileyerek hediye takdim etti.Ardından Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.Ahmet Ayhan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Serkan Yapalı, Galip Şapçıoğlu, Gülvezir Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Can Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muhammed Şeker, Mustafa Damakcı, Oktay Tınkır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı.