Galatasaray'ın gündemindeki Djordje Petrovic, Bodrum'da

Adı Galatasaray ile transfer söylentilerinde anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, tatil için Türkiye'ye geldi.
Bonservisi Premier Lig ekibi Chelsea'nin elinde bulunan genç kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Galatasaray'ın kaleci transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Petrovic'in Bodrum'daki varlığı, sosyal medyada da gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sırp kalecinin Türkiye'de bulunması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında yorumlandı.
TEKLİF YAPILDI
Galatasaray, sezonu Fransız ekibi Strasbourg'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki eldiven için kiralama teklifi yaptı. Teklife 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da ekleyen sarı kırmızılılar, 5 milyon euro da kiralama ücreti ödemeyi taahhüt etti. Petrovic için 25 milyon euro bekleyen Chelsea, bu teklifi değerlendirmeye alırken, Sırp kalecinin başka taliplerinin olduğu da ortaya çıktı.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Sane'de olduğu gibi hızlı davranarak mutlu sona ulaşmak istiyor.
Bonservisi Premier Lig ekibi Chelsea'nin elinde bulunan genç kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Galatasaray'ın kaleci transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Petrovic'in Bodrum'daki varlığı, sosyal medyada da gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sırp kalecinin Türkiye'de bulunması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında yorumlandı.
TEKLİF YAPILDI
Galatasaray, sezonu Fransız ekibi Strasbourg'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki eldiven için kiralama teklifi yaptı. Teklife 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da ekleyen sarı kırmızılılar, 5 milyon euro da kiralama ücreti ödemeyi taahhüt etti. Petrovic için 25 milyon euro bekleyen Chelsea, bu teklifi değerlendirmeye alırken, Sırp kalecinin başka taliplerinin olduğu da ortaya çıktı.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Sane'de olduğu gibi hızlı davranarak mutlu sona ulaşmak istiyor.
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