Galatasaray'ın gündemindeki Djordje Petrovic, Bodrum'da

Galatasaray ile adı anılan Chelsea kalecisi Djordje Petrovic, tatil için Bodrum'a geldi.

calendar 13 Haziran 2025 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 22:55
Galatasaray'ın gündemindeki Djordje Petrovic, Bodrum'da
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Adı Galatasaray ile transfer söylentilerinde anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, tatil için Türkiye'ye geldi.

Bonservisi Premier Lig ekibi Chelsea'nin elinde bulunan genç kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Galatasaray'ın kaleci transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Petrovic'in Bodrum'daki varlığı, sosyal medyada da gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sırp kalecinin Türkiye'de bulunması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında yorumlandı.



TEKLİF YAPILDI


Galatasaray, sezonu Fransız ekibi Strasbourg'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki eldiven için kiralama teklifi yaptı. Teklife 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da ekleyen sarı kırmızılılar, 5 milyon euro da kiralama ücreti ödemeyi taahhüt etti. Petrovic için 25 milyon euro bekleyen Chelsea, bu teklifi değerlendirmeye alırken, Sırp kalecinin başka taliplerinin olduğu da ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Sane'de olduğu gibi hızlı davranarak mutlu sona ulaşmak istiyor.


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