Philippe Diallo: "Dembele, Ballon d'Or'u hak ediyor"

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele'nin performansıyla bu yıl Ballon d'Or'u hak ettiğini söyledi.

calendar 13 Haziran 2025 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Philippe Diallo: 'Dembele, Ballon d'Or'u hak ediyor'
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Paris Saint-Germain'de olağanüstü bir sezonu geride bırakan ve dört kupa kaldıran Ousmane Dembele için Ballon d'Or açıklaması geldi.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Ballon d'Or ödülü için şimdiden favori olarak gösterilen Dembele'nin ödülü hak ettiğini söyledi.

Diallo, "Ousmane Dembele, olağanüstü bir sezon geçirdi ve Ballon d'Or'u hak ediyor." dedi.

Paris Saint-Germain'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Dembele, 33 gol attı ve 15 asist yaptı.


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